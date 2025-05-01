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CHP Milletvekili Şoförü, Polisi Ezdi

OLAYIN DETAYLARI

Ankara’nın Altındağ ilçesinde meydana gelen olayda, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Adnan Beker’in şoförü, ‘dur’ ihtarına itaat etmeyerek aracıyla bir polis memurunun üzerine sürdü. 23 Nisan Çarşamba günü, Altındağ Talatpaşa Bulvarı’nda yaşanan bu durum, olay anında bir kameraya yansıdı.

POLİS MEMURU YARALANDI

Edinilen bilgilere göre, Milletvekili Adnan Beker’in şoförü olan kişi, 06 TC 0066 plakalı Mercedes marka aracı ile Cumhuriyet Caddesi’ne girişin kapalı olduğunu bildiren trafik görevlinin ‘dur’ çağrısına aldırış etmedi. Polis memurunun yaralanması sonucu hastaneye sevk edildiği belirtildi. Yaralanan polis memuru, aracı üzerine süren İ.A.’dan şikayetçi oldu.

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