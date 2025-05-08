CHP Milletvekili Şoförüne Hapis İstemi

POLİSİ TEHDİT EDEN ŞOFÖRE DAVADAN HAPİS İSTEMİ

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker’in şoförü hakkında, polisin üzerine aracı sürdüğü iddiasıyla ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan 3 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı ve dava açıldı. İddianame, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenirken, polis memuru Ayhan A. müşteki olarak yer aldı. Şoför İrfan A. ise şüpheli konumunda bulundu.

OLAY GÜNÜNDE YAŞANANLAR

İddianamede, polis memurunun olay gününde Gar Kavşağı’nda görevli olduğu aktarıldı. Şüpheli şoför İrfan A.’nın 06 TC 0066 plakalı aracıyla bariyerler ile kapatılmış yolda geçmek istediği ifade edildi. Polis memurunun yolu kapalı olduğu konusunda uyarıda bulunmasına rağmen, şoförün aracı Ayhan A.’nın üzerine doğru sürdüğü belirtildi. Ayrıca, aracın önünden çekilmemesi durumda, şüpheli İrfan A.’nın polis memurunu sürdüreceği tehditinde bulunduğu iddialar arasında yer aldı.

DAVANIN GÖRÜLMESİ

Olayın ardından polis memurunun yaralandığı bilgisi de iddianamede yer aldı. Hazırlanan iddianame, Ankara 27. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve dava süreci başlamış oldu.