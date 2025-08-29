CHP Milletvekili Tahsin Ocaklı Tehdit Edildi

TEHDİT EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Rize’nin Pazar ilçesinde bulunan Balıkçılar Köyü halkı, geçim kaynaklarını tehdit eden kafes tipi balık çiftliklerine karşı yaptığı eyleme destek veren CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, şirket yetkilileri tarafından tehdit edildiğini belirtti. Ocaklı, “Bilinsin ki bu tür tehditler bize vız gelir tırıs gider. Biz bu tehditlere boyun eğmeyiz, yine halkın yanında durmaya devam ederiz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bu tehditler nedeniyle karakola gidip suç duyurusunda bulunduğunu da ekledi.

HALK PROJELERE KARŞI BİR ARAYA GELDİ

Balıkçılar Köyü halkı, Kuzuoğlu grup, Günvak 1 ve Günvak 2 firmalarının planladığı kafes tipi balık çiftlikleri projesine tepki göstermek amacıyla dün bir araya geldi. CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, köylülere destek vermek için gösteriye katıldı. Gece saatlerinde Kuzuoğlu şirket yöneticisi tarafından tehdit edildiğini belirten Ocaklı, fiziki bir saldırının vatandaşların araya girmesiyle önlendiğini söyledi.

ŞİRKETİN PROJELERİNE TEPKİLER SÜRÜYOR

Ocaklı, Balıkçılar Köyü’ndeki kafes balıkçılığı projelerinin “denizi kirletecek, havalimanı uçuşlarını tehlikeye düşürecek, turizmi olumsuz etkileyecek ve 135 balıkçının geçimini yok edecek” olduğunu ifade etti. Su Ürünleri Kooperatifi’nin çağrısıyla Zelek Limanı’na giderek köylülere destek verdiğini açıklayan Ocaklı, şirketin izinsiz olarak limana giriş yaptığını ve durumu sosyal medya hesaplarından paylaştığını aktardı. Gece dört saatlik bir beklemenin ardından şirketin ürünlerini geri götüreceğini açıklayıp oradan ayrıldığını bildirdi.

İKTİDARIN TUTUMUNA ELEŞTİRİ

Tahsin Ocaklı, “Bilinsin ki bu tür tehditler bize vız gelir tırıs gider” diyerek direnişlerine devam edeceklerini vurguladı. “Şirketin yaptığı kanunsuz ve hukuksuzdur” diyen Ocaklı, “Asıl mesele, iktidarın Rizeli Cumhurbaşkanı’nın ve Rizeli siyasetçilerin bu kadar sessiz kalmasıdır” açıklamasında bulundu. Ayrıca, halkın yaşam alanlarına yapılan saldırılara karşı direniş göstermeye devam edeceğini sözlerine ekledi.