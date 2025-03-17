CHP Milletvekiline Yönelik Kınama Açıklaması

ALMANYA’DA YAPILAN AÇIKLAMALAR TEPKİ ÇEKİYOR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un Almanya’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik yaptığı açıklama, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz tarafından kınandı. Gündüz, “Zulmün karşısında duran, mazlumun yanında yer alan tek lider Recep Tayyip Erdoğan’dır” şeklinde ifade kullandı.

CEMAL ENGİNYURT’A YARGI YOLU AÇILABİLİR

Almanya’da Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut ile buluşan Cemal Enginyurt’un durumu hakkında Gündüz, “Kendini aciz duruma düşürdü” dedi. Gündüz ayrıca, “Cemal Enginyurt hakkında savcılarımız harekete geçmeli, fezleke hazırlanıp dokunulmazlığın kaldırılarak yargılanması gerekmektedir. Devletimizin cesur yürekli savcılarını göreve davet ediyoruz” açıklamasında bulundu.

KIRILMA NOKTASI: MİLLETİN İRADESİ

Gündüz, “Bugün Türkiye’nin her alanda güçlenmesi, mazlumların sesi olması ve milletimizin refahı için gece gündüz demeden çalışan bir lidere karşı yapılan bu çirkin söylemler, sadece milletin iradesine duyulan hazımsızlığın bir göstergesidir” dedi. Türkiye’yi her türlü baskıya karşı dimdik ayakta tutan Cumhurbaşkanına yapılan çağrıların “milletimizin vicdanında asla karşılık bulmayacağını” vurguladı.

CEMAL ENGİNYURT’UN DAVRANIŞLARI ELEŞTİRİLİYOR

Gündüz, Cemal Enginyurt’u “dönme dolap gibi dönek, geçmişini inkar eden, fırıldaklığın zirvesine oturan” biri olarak tanımladı. Gündüz, Enginyurt ve benzeri kişilerin, “Recep Tayyip Erdoğan’ın dün olduğu gibi bugün de yarın da milletine hizmet etmeye devam edeceğini” iyi bilmesi gerektiğini ifade etti.