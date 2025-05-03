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(CHP) – Miting Coşkulu, Tarihi Ve Dolu

MİTİNGİN COŞKUSU VE TARİHİ ÖNEMİ

CHP’nin Konya’da düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginin ardından konuşan CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, partililerin alana sığmadığını belirterek, “Çok coşkulu, tarihi bir miting oldu. Biz siyasi yaşamımız boyunca böyle bir miting görmedik” dedi. Bu etkinlik, CHP’nin Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı mitinglerin dördüncüsüydü ve Konya’da gerçekleştirildi.

TARİHİ MİTİNG DEĞERLENDİRMESİ

Mitingin ardından, Bektaş ANKA’ya yaptığı değerlendirmede, “Baş başayız. Gördünüz. Alanlara sığmadı partililer. Çok coşkulu, tarihi bir miting oldu. Biz siyasi yaşamımız boyunca böyle bir miting görmedik” ifadelerini kullandı. Ayrıca, CHP Parti Meclisi üyesi Yalçın Görgöz’ün bu mitingleri başka şehirlerde de gerçekleştirdiğini ve daha fazla katılım beklediğini vurguladı. Bektaş, “Çok coşkulu alanlara sığmadığımız bir miting oldu” şeklinde konuştu.

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