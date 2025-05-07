Chp, Mitingde Aydınlatma Engellendi

CHP MİTİNGİNE GİRİŞ ENGELLERİ

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, aydınlatma cihazlarının bulunduğu aracın miting alanına girmesine izin verilmediğini duyurdu. CHP, Beyazıt Meydanı’nda ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ adı altında bir miting düzenliyor. Başarır, aydınlatma sağlayan aracın alana alınmadığını belirterek, “Ambleminde ampul bulunan bir parti, on binleri karanlıkta bıraktı. Aydınlatmaların bulunduğu aracımızı buraya almıyorlar. Özgür Karabat ile aracın önüne geçtik ve alanı aydınlattık. Olacak şey mi? Buradaki insanları karanlıkta bırakmanın kime faydası var? Bir gün otobüsü almazsınız, bir gün ışıkları almazsınız, bir gün su getirmezsiniz… Gördüğünüz gibi alan aydınlandı. Onlar ne kadar karartırsa karartsın, biz meydanı da Türkiye’yi de aydınlatacağız.” ifadesini kullandı.

KARANLIĞA KARŞI AYDINLATMA MÜCADELESİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, “Karanlıklar geçici. Meydanların güvenliğini sağlaması gerekenler, meydanın aydınlanmasını engelliyor. Bu nedenle, alana sokmadıkları aydınlatma aracını biz alana soktuk. Böylece en azından alanın bir kısmının aydınlatılmasını sağladık. Türkiye’de vatandaşın yolunu karartabilirler, kapatabilirler ama bizim görevimiz bu ülkenin önünü açmak.” şeklinde konuştu.