CHP, Mitingde İmamoğlu’nu Destekledi

CHP’NİN İKİNCİ MİTİNGİ BEYLİKDÜZÜ’NDE YAPILDI

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” temalı mitinglerin ikincisini Beylikdüzü’nde gerçekleştirdi. Yaşam Vadisi’nde gerçekleşen mitinge katılan kalabalığa hitap eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla düzenlenen gösterilerde gözaltına alınan öğrencilerle ilgili kamuoyuna bilgi verdi.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN YETKİLİLERE TEPKİ

Özel, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in, “Güvenlik güçlerimize karşı baltalarla ya da benzeri şeylerle gösterilere katılan kişiler, diğer katılan kişilerin demokratik haklarını terörize eden kişiler gözaltına alınıyor.” ifadelerine cevap verdi. Açıkladığı konuyla ilgili olarak Özel, “Ben elinde balta taşıyan bir genç görmedim. Ama bu ülkenin başında, Milli Eğitim Bakanı olarak kifayetsiz, yeteneksiz, kötü niyetli birini görüyorum” diyerek tepki gösterdi.

ÖĞRENCİLERİN YANINDAYIZ

Ayrıca, “Türkiye’nin en başarılı evlatlarını içeri atacaksınız, sonra da onların elinde balta var diyeceksiniz” şeklinde konuştu. Devamında, bu durumun Milli Eğitim Bakanlığı’nın başındaki liyakatsizlikten kaynaklandığını belirtti ve “Türkiye’nin en köklü liselerine saldırmaya çalışıyorlar” ifadesini kullandı. Özel, lisede direnen genç öğrencilerin, öğretmenlerin ve mezunların arkasında olduklarını söyleyerek, “Bu gençler AKP iktidarında gözlerini açtılar. Onlara geçim sıkıntısı, baskı dışında bir şey sunmadınız; şimdi de onların öğretmenlerini, özgürlüklerini, yarınlarını tehdit ediyorsunuz” dedi.