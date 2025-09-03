CHP Mitinginde Tepkiler Yükseldi

MİTİNGE KATILAN YURTTAŞLARDAN TEPKİLER

CHP’nin Zeytinburnu’nda düzenlediği mitinge katılan yurttaşlar, CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin görevden alımına karşı tepkilerini dile getirdi. Bir yurttaş, “İktidar sonu geldiği için baskılarını artırıyor. Talimatla iş yapıyorlar. Savcılar, hakimler saraya bağlı; ona göre iş yapıyorlar. Hak, hukuk, adalete göre iş yapmıyorlar.” sözleriyle durumu eleştirdi. Başka bir katılımcı ise, “Bir tek adamın sözüyle her türlü hukuksuzluk yapılıyor. Mahkemelerde davalar açılıp hukuksuz sonuçlar alınabiliyor. Tek adama asla yetki verilemez!” ifadesini kullandı.

DEMOKRASİ VURGUSU YAPILDI

CHP, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” temasıyla bu mitingi gerçekleştirdi. Mitinge katılanlardan biri, demokrasiye olan bağlılıklarını vurguladı: “Demokrasi için geldik. Hak ve adalet için geldik. İki tane idealim var. Birincisi Atatürk ilkeleri ve inkılapları; ikincisi de Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi’ni çok seviyorum.” dedi.

İktidara yönelik eleştiride bulunan bir yurttaş, “Bu iktidar şuurunu kaybetmiş, bilincini kaybetmiş, hafızasını kaybetmiş, akli dengesini kaybetmiş, sağa sola saldırıyor. Bunlar Cumhuriyet’e saldırıyor. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!” diye belirtti.

Yurttaşlardan biri, Ekrem İmamoğlu’na olan sevgisini ifade ederek, “Hak, hukuk, adalet! Düzen yok. Varımız yoğumuz İmamoğlu. Canımız İmamoğlu. Tek bizi kurtaran İmamoğlu. Başka yok.” dedi. Diğer bir katılımcı, “Hak, hukuk, adalet yerini bulsun. Bu zulüm bitsin, yeter artık! Geçinemiyoruz.” şeklinde konuştu.

Başka bir yurttaş, “Ben daha farklı bir şeyler söyleyeceğim. Şu karşıdaki binadan bu kalabalığı gördükten sonra işlerinin bittiğine emin olacaklar. Çok emin olacaklar. İşleri bitti. Gidecekler artık. Son! Ne kadar zulüm yapsalar da kazanamayacaklar. Biz kazanacağız.” dedi. Bir başka katılımcı ise, “Hak, hukuk için buradayız. Cumhuriyet için buradayız. Bütün başkanlarımızın yanındayız. Yılmıyoruz, korkmuyoruz.” ifadesini kullandı.

Yargı kararlarına yönelik tepkiler de gündeme geldi. Bir yurttaş, “Haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik… Yargı bağımsız, tarafsız olana kadar; insanlık, ahlak, edep gelene kadar; huzur gelene kadar mücadele edeceğiz. Çocuklarımız için, torunlarımız için, Cumhuriyet için yedi düvele biz savaştık. Böyle bir zulüm görmedik. Böyle iftiralarla karşı karşıya gelmedik. Ama huzur gelecek.” değerlendirmesinde bulundu.

Son olarak, bir yurttaş eski parlamenter sisteme dönülmesi gerektiğini vurguladı: “Bakın, ben 2017’de kendi cebimden harcayarak, gençlere de dağıtarak, referandumda ‘Tek Adam Rejimine Hayır’ demek için sokak sokak gezdim. O gün uyardığımız insanlar bugün nelere mal olduğunu görüyorlardır inşallah. Tek adama asla yetki verilemez! Eski parlamenter sisteme geri dönmemiz şart. Bunu zaten Ekrem İmamoğlu vaat ediyor, Cumhuriyet Halk Partisi vaat ediyor. Tek adama asla yetki vermeyin.” şeklinde konuştu.