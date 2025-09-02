Chp Mücadelesi Devam Edecek

DEMOKRASİ MÜCADELESİNE VURGU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin görevden alınmasına karşın duygularını ifade etti. Adem, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Bu topraklarda demokrasi mücadelesi asla kolay olmadı. Baskılarla, yasaklarla, engellerle sınandık; ama her defasında yeniden ayağa kalkmayı bildik” dedi.

PARTİ KÖKLERİNE ATIF

Adem, Türkiye’deki demokrasi mücadelesinin önemine dikkat çekerek, “Çünkü biz, bedel ödeyerek büyüyen bir davanın temsilcileriyiz. Cumhuriyet Halk Partisi, sadece bir siyasi parti değil; özgürlük ve eşitlik uğruna verilen mücadelenin simgesidir” şeklinde konuştu. “Dün nasıl ki vazgeçmediysek, bugün de yarın da bu kararlılıktan dönmeyeceğiz” diyerek, partiye olan inancını vurguladı.

HALK IRADESİNE VURGULU MESAJ

Aynı zamanda Genel Başkan Özgür Özel’in “Teslim olmak geleneğimizde yoktur.” sözlerini hatırlatan Adem, bu duruşun devam edeceğini belirtti. “Demokrasiye, özgürlüklere ve halkın iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu ülkeyi karanlığa sürüklemek isteyenler bilsin ki; biz buradayız! Mücadelemizle buradayız!” ifadelerini kullanarak, halkın gerçek temsilcileriyle birlikte yola devam edeceklerinin altını çizdi.