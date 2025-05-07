CHP Muğla Milletvekili Sordu. Tahtakurusu Sorunu Hala Devam Ediyor

TAHTAKURUSU SORUNU MECLİS GÜNDEMİNDE

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi’nde uzun süredir devam eden tahtakurusu sorunu üzerine Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na çeşitli sorular yöneltti. Uzun, “Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görülmekte olan tahtakurusu sorunu ne zamandan beri devam etmektedir? Son 6 ayda hastane personeli, hasta ve hasta yakınlarından kaç kişi tahtakurusu ısırığı ve buna bağlı şikayetlerden dolayı muayene ve tedavi olmuştur?” sorularını sordu.

SAĞLIK HİZMETLERİNE ETKİSİ

Cumhur Uzun, tahtakurusu sorununu TBMM gündemine taşıyarak durumu açıklığa kavuşturmayı hedefliyor. Uzun, hastanede görülen tahtakurusu ısırıklarının “alerjik reaksiyonlara, düzensiz kalp atışına, cilt enfeksiyonlarına ve hatta anksiyete ve uykusuzluk gibi çeşitli ruh sağlığı sorunlarına yol açtığını” belirtiyor. Bu sebeplerle hastalar, hasta yakınları ve sağlık emekçileri arasında tedirginlik ortaya çıkmakta. Ayrıca, söz konusu sorunun hızla çözülmemesi, durumun daha da kötüleşmesine neden olabiliyor.

ÇÖZÜM YOLU VE TEMEL GEREKSİNİMLER

Uzun, bu sağlık sorununa köklü bir çözüm bulunması gerektiğini vurguladı ve iki ana çözüm önerdi; temizlik ve etkili ilaçlama. Mevcut durum, bu iki unsura dair ya yetersiz uygulama ya da eksiklik olduğunu gözler önüne seriyor. Uzun, Bakanlıktan bu sorunları kökünden çözecek adımlar atmasını talep etti.

DEVAM EDEN SORULARIN CEVABI BEKLENİYOR

Cumhur Uzun, Bakan Memişoğlu’na yönelttiği diğer sorularıyla birlikte, “Ekim 2017 tarihinde hizmete alınan ve yeni bir bina olan hastanede yaşanan bu sorunun kaynağı nedir?” ve “Periyodik ilaçlamalar zamanında yapılmış mıdır?” diyerek sorunun kökenlerine inmek istedi. Ayrıca, hastanenin hijyen koşulları için yeterli personel istihdam edilip edilmediği ve temizliğin hangi koşullarda yapıldığı gibi konularda da ayrıntılı bilgi talep etti.