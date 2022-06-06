CHP, müzik yasağı için harekete geçti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, müzik yasağı için harekete geçti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, İçişleri Bakanlığı’nın müzik yayın saatlerine ilişkin genelgesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’da dava açtı.

Danıştay Başkanlığına verilen dilekçede, genelgenin iptali ve yürütmenin durdurulması istendi. Dilekçede, idari işlemlerin amacının “kamu yararı” olduğu belirtilerek “Dava konusu genelgenin çıkarılma tarihinde koronavirüs tedbirlerinin uygulanması durumu ortadan kalktığından, varlık amacında ‘halk sağlığının korunması’ ve ‘kamu yararı’ gibi nesnel ölçütler bulunmadığının, düzenleniş amacının kalmadığının genelgenin amaç yönünden hukuka aykırı olduğunun kabulü gerekmektedir” denildi. İlgezdi yaptığı açıklamada da “Önce pandemiyi bahane ederek müziğe gece yarısı yasağı getirdiler. Sonra pandemi sınırlamalarını kaldırdılar ama müzik yasağını kalıcı hale getirdiler. ‘Gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur’ diyerek niyetlerini belli ettiler. Niyetleri pandemi ile mücadele değil yaşam tarzına müdahaledir. Biz de üzerimize düşeni yaptık ve İçişleri Bakanlığı’nın müzik yasağı genelgesine yönelik Danıştay’da davamızı açtık” dedi.