CHP Niğde Milletvekili Gürer, Vurguna Dikkat Çekti

CHP MİLLETVEKİLİ GÜLER’DEN VURGUN UYARISI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM KİT Komisyonu’nda Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’nün Sayıştay raporları ile önerilerini değerlendirdiği konuşmasında dikkat çekici ifadelere yer verdi. Gürer, “Kurum diyor ki: ‘2023 yılında 550 milyon lira kar ettik, 2024 yılında 11 milyar lira kar gerçekleşti’. Kamu niye kar eder? Soruyoruz çünkü, ‘Bu ithalatı Et ve Süt Kurumundan önce kim yapıyor?’, ‘Ticari sır’. Ya, öküzün ticari sırrı mı olur? Kim getiriyorsa söyleyin. Çünkü burada dövizden ve altından daha da büyük bir para var. O parayla birilerinin bayağı büyük bir vurgun vurduğu gerçek” dedi.

ET VE SÜT KURUMU’NUN İTHALAT POLİTİKALARI

TBMM KİT Komisyonu, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş’ın başkanlığında, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’nün 2021-2022 yıllarını kapsayan Sayıştay raporlarını görüştü. Milletvekili Gürer, komisyonda yaptığı konuşmada ithalat konusuna da değindi. “Her Bakan değişikliğinde politika değişti. Politika değişiklikten sonra 2010 yılından itibaren de denildi ki: ‘Et ithal edeceğiz, hayvan ithal edeceğiz ama üç yılda bitecek.’ Bir türlü o üç yıllar gelmedi, 10 milyon hayvan ithalatı bugüne kadar gerçekleşti ve 11 milyon dolar yurt dışına paramız gitti” ifadesini kullandı.

İTHALATTAKİ RAKAMLAR VE SORUNLAR

Gürer, son dönemlerde yapılan ithalatlarla ilgili çarpıcı rakamlar verdi. Bu yıl içinde üç ayda 545 milyon dolarlık canlı hayvan ithal edildiğini kaydeden Gürer, “Ortalama dananın şu anda Et ve Süt Kurumunun olduğu yerlerde 439 lira 56 kuruştan kesimi gerçekleşiyor. Kurum diyor ki: ‘2023 yılında 550 milyon lira kar ettik, 2024 yılında 11 milyar lira kar gerçekleşti’. Kamu niye kar eder?” sorusunu yöneltti. Ayrıca, Et ve Süt Kurumu’nun sadece ithalat yaptığını ve bu süreçte yankı uyandıran sorunlar bulunduğunu vurguladı.

KONTROLLÜ İTHALAT VE SAĞLIK SORUNLARI

Gürer, yurt dışından getirilen hayvanların kontrol süreçlerine de dikkat çekti. “İthal edilen etin ertesi yılın ocak ayında sağlığa zararlı olduğu için toplatılma kararı açıklandı” diyerek endişelerini dile getirdi. Ayrıca, yurt dışından alınan etlerin kaynaklarının belirsiz olduğunu ve Türkiye’ye gelen etlerin menşelerinin net olmadığını belirtti. “Biz bunu da yaşadık ve basın toplantısında da gösterdim eti, yani etin ne olduğunu. Sonra löp et diye niye sordum?” diyerek konunun önemine dikkat çekti.

GELECEKTEKİ HAYVANCILIK POLİTİKALARI

Gürer’in konuşmasında tarım ve hayvancılıkla ilgili politikaların daha dikkatli bir şekilde ele alınması gerektiği vurgusu ön plana çıktı. Türkiye’nin kendi tarım politikalarını belirlerken dış etkilerden bağımsız hareket etmesi gerektiğini belirten Gürer, “Türkiye’nin bu konuda hassas olması lazım” diyerek önerilerini sıraladı.