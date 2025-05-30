CHP Niğde Mv Ömer Fethi Gürer, “Tarımda Sorunlar Başladı” dedi. Tarımda Makas Değişikliği Yetersiz İcraat Dönemi. Çiftçi Borç Yüküyle Mücadele Ediyor. Buğday Alım Fiyatları Beklentilere Uymalı. Üretim Azalıyor, Çiftçi Refahı Geriliyor. Tarım Stratejik Alan, Üretim Şart

TARIMDAKİ SORUNLARIN NEDENİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye’nin tarım sektöründeki iddialı sorunları gündeme getirerek bunun nedenlerini ve çözüm yollarını paylaştı. Gürer, “Tarımda sorunlar 24 Ocak kararlarından sonra ülkemizde tarımda makas değişikliğine gidilmesi ile başladı ve o süreçten sonra taban fiyat ve desteklemelerle ilgili uygulamalardan vazgeçildi. Bunlar çiftçi için önemli kayıplar oldu” şeklinde konuştu.

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ’NE ELEŞTİRİ

Gürer, mevcut fiyatların çiftçiler için yeterince tatmin edici olmadığını belirtti. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO), “fiyat açıklıyor” demesine rağmen, tüccarın bu fiyatların altında alıma girdiğin hatırlattı. TMO’nun randevulu çalışma sisteminin çiftçileri rahatsız ettiğini ifade eden Gürer, “Çiftçiye ‘Ben ne zaman dersem hasadını o zaman getir’ diyor. Hasadını getirdiği zaman içeriğiyle ilgili değerlendirmeler yaptığından dolayı çiftçi bundan rahatsız oluyor” dedi. Bu durumun çiftçiyi tarlasında tüccara ürününü satmaya mecbur bıraktığını ve tüccarın TMO fiyatının altında bir fiyat vermek zorunda kaldığını ekledi.

ÇİFTÇİ BEKLENTİLERİNE CEVAP VERİLMELİ

Buğday alım fiyatlarının çiftçilerin beklentilerini karşılaması gerektiğini vurgulayan Gürer, çiftçilerin borç yükü, azalan çiftçi sayısı ve buğday üretimindeki ithalat artışına dikkat çekti. “Yetkililer, çiftçilerin beklentilerine uygun fiyatlar belirlemeli. Yeniden taban fiyata dönülmeli ve çiftçiye gübrede, tohumda ve yemde sübvanse destekler sağlanmalıdır” diye belirtti. Çiftçilerin hak ettikleri gibi kazanç sağlayamadıklarını ve bu durumun ülkenin tarım refahını olumsuz etkilediğini ifade etti.

ÜRETİMDEKİ DÜŞÜŞE DİKKAT

Gürer, Türkiye’de tarım stratejik bir alan olduğunu ve ürün üretilmediğinde gelecekte büyük sorunlar yaşanabileceğini belirtti. “Şu anda ülkemizde geçtiğimiz yıllarda yüzde 97’lik yeterliliğimiz varken, bu oran yüzde 95’lere doğru düştü” şeklinde konuştu. Bu yıl 19 milyon 600 bin ton buğday yetişmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda 22 milyon tona çıkan buğday üretiminin iki yılda 2 milyon ton düştüğünü ve bu yıl için 19 milyon 600 ton üretim öngörüldüğünü sözlerine ekledi. Ayrıca, kıraç arazide kuraklık etkisinin de buğday açığını artıracağına dikkat çekti.