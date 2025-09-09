CHP’nin 102’nci Yılı Kutlandı Bugün

CHP KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİNİ KAPATTI

CHP’nin 102’nci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle 4-9 Eylül haftasında gerçekleştirilen etkinliklerin sonuncusu bugün gerçekleştirildi. Bu kapsamda, CHP Genel Merkez’inde Genel Başkan Özgür Özel’in katılımıyla bir kapanış resepsiyonu düzenlendi. Burada gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’nin mahkeme kararlarını uygulanmadığına dair açıklamalarına da yanıt verdi.

Özel, “Anayasa Mahkemesi kararı herkes için bağlayıcı. İlk önce ona uyacak. Onu tanımıyorum diyen sensin. Şimdi bana asliye hukuk mahkemesinin kararını tanımıyorsun diyorsun. Ben mahkeme kayyumla partiyi yönetmeyi kabul etmiyorum. Benim il başkanım Özgür Çelik. Onunla birlikte partimizi yönetiyoruz” sözleriyle durumu açıkladı. Ayrıca Erdoğan’ın “Sokakların karıştırılmasına müsaade etmeyiz” açıklamasına karşılık olarak, “Ben sokaklara kimseyi davet etmedim. Sokak çarşısı yapacağım zaman yaparım. Bunu da Tayyip Erdoğan’a sormam. Ben insanları babaevine davet ettim. Onları sokakta Tayyip Erdoğan bıraktı. İl başkanlığına sokmadı. Sokağa çağırmak icap ettiği gün hiç tereddüt etmem. Gün o gün değil” ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI’NDAN YARGI VE TOPLUMSAL HUZUR VURGUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Eylül Pazartesi akşamı Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Ana muhalefetin eski ve yeni kadroları arasında kızışan koltuk kavgasının ülkenin kazanımlarına zarar vermesine eyvallah demeyeceğiz” sözleriyle muhalefeti eleştirdi. Yargı kararlarının eleştirilebileceğini ancak bu kararların tanınmamasının hukuk devletine açık bir meydan okuma anlamı taşıdığını belirten Erdoğan, “Kararların gözden geçirilmesi için yasal yollarla ilgili mahkemelere başvurulabilir” dedi.

Erdoğan, toplumsal huzura da dikkat çekerek, “Sokakların karıştırılmasına ve özellikle İstanbullular başta olmak üzere milletimizin huzurunun bozulmasına asla göz yummayız” şeklinde uyarıda bulundu. Anayasa ve yasalar çerçevesinde adli ve idari süreçlerin sağlıklı bir şekilde işlemesi için üzerlerine düşen tüm sorumlulukları eksiksiz yerine getireceklerini ifade etti.