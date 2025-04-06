CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı Başladı. Delegeler Oy Kullanacak. Özel Ve Şimşek Yarışacak. İmamoğlu’nun Koltuğu Hazırlandı. Parti Tarihinden Örnekler Verildi

CHP’NİN 21. OLAĞANÜSTÜ KURULTAYI BAŞLADI

CHP’nin 21. olağanüstü kurultayı başladı. Kurultaya, eski genel başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin, Kemal Kılıçdaroğlu ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın’ın yanı sıra belediye başkanları, onur üyeleri ve delegeler katıldı. Özgür Özel’in yanındaki koltuk, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu için ayrıldı. Kurultayda 1368 delege oy kullanabilecek.

GENEL BAŞKANLIK YARIŞINDA SON DURUM

Genel başkanlık için aday olan Ümit Uysal’ın partisini yıpratmamak adına yarıştan çekilmesi dengeleri değiştirdi. Seçim, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Berhan Şimşek arasında yapılacak.

ÖZGÜR ÖZEL’İN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALARI

Özgür Özel, kurultay konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’nin bütün demokratlarına merhaba. 19 Mart darbesine direnmek için sokaklara, meydanlara inen on milyonlara, tutuklu bulunan belediye başkanlarımıza, Gezi davasında hak arayan Çiğdem Mater’e, Silivri’de Osman Kavala’ya, Can Atalay’a, Tayfun Kahraman’a, diğer siyasi partilerden tutsak olan tüm siyasilere ve İBB’nin seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu’na merhaba.”

CHP’NİN DEMOKRASİ MÜCADELESİ VE BAŞARILARI

Özel, CHP’nin demokrasi tarihindeki rolünü vurgulayarak, “CHP, çok partili demokratik rejimi inşa eden partidir. 31 Mart seçimlerinde partimizi 47 yıl sonra birinci parti yapan millet, AK Parti’yi 22 yıl sonra ilk kez ikinci parti konumuna düşürdü” dedi.

SEÇİM SÜRECİ VE İTTİFAK STRATEJİSİ

“Partimiz hiçbir parti ile ittifak yapmadan, Türkiye ittifakı ile girilen seçimlerde yüzde 38 oyla birinci parti oldu. Örgütü güçlendirerek, sahada mücadele ederek sayısız miting yaptık” diyen Özel, İstanbul’da eğitim, Ankara’da emekli mitingi, Rize’de çay mitingi gibi etkinliklerin önemine değindi.

İKTİDARIN SİYASİ BASKILARI VE HUKUKSUZLUKLAR

Özel, iktidarın muhalefeti sindirme çabalarını eleştirerek, “Kamu gücünü rakiplerine karşı kullanarak belediyelerimizi ve muhalefeti baskı altına almaya çalıştılar. Gezi davası gibi olaylarla topluma korku salmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

MİLLETİN DESTEĞİ VE CHP’NİN GÜÇLENEN KONUMU

“Millet, tüm anketlerde CHP’yi birinci yapmaya devam ediyor. Saraçhane sürecinden önceki anketlerde de CHP, Türkiye’nin birinci partisi konumunda” diyen Özel, partinin üye sayısının 1 milyon 900 bine ulaştığını açıkladı.

EKREM İMAMOĞLU’NA YÖNELİK OPERASYONLAR

Özel, Ekrem İmamoğlu’na yönelik hukuki baskıları eleştirerek, “31 yıl önce alınmış bir diplomayı iptal etmeye çalıştılar. Ön seçim günü milletin önüne sandık koyduğumuzda, İmamoğlu’nu hakim karşısına çıkardılar” dedi.

DEMOKRASİ MÜCADELESİNDE SONUÇ

“Onlar adayı Vatan Emniyet’e götürdüklerinde, artık sandık tüm demokratların sandığıdır diyerek dayanışmayı tarif ettik” diyerek sözlerini tamamlayan Özel, CHP’nin demokrasi mücadelesindeki kararlılığını bir kez daha vurguladı.