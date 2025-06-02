CHP’nin 38. Kurultayı’nda Yolsuzluk İddiası Var

YENİ İDDİANAME DÜZENLENDİ

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda “para karşılığı oy kullandırıldığı” yönündeki iddialar üzerine, aralarında yolsuzluk soruşturması nedeniyle tutuklanıp İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de bulunduğu 12 şüpheli ile ilgili 3’er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’na dair Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre başlattığı soruşturmayı tamamlayarak iddianameyi oluşturdu. İddianamede, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “mağdur” ve eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş “müşteki” sıfatıyla yer aldı.

CEZA TALEPLERİ AÇIKLANDI

İddianamede, hukukî hileyi içeren “oylamaya hile karıştırma” suçundan Ekrem İmamoğlu, Cemil Tugay, Özgür Çelik ile birlikte Baki Aydöner, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçaslan, Metin Güzelkaya, Özgen Nama, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. (Sürecek)