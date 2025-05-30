Chp’nin 7’nci Başkanı Kılıçdaroğlu, “Tehditlere Boyun Eğmeyeceğim” Dedi

TEHDİTLER VE KAMPANYALARINA DİKKAT ÇEKİYOR

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin 7’nci Genel Başkanı olarak, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Sessizliğimiz suskunluk değil, sorumluluktur” diyerek, kendisine yönelik açık tehditlerden bahsetti. 20 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen 38. Kurultay sonrası bazı iddiaların gündeme gelmesiyle birlikte, daha önce yayımladığı videoda partiyi koruma adına kararlılıkla duruş sergilediğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, kurultaydan sonra organize edilen ve kimliklerini gizleyen trol hesaplar üzerinden bir linç kampanyasına maruz kaldığını vurguladı. “Can güvenliğime yönelik açık tehditler alıyorum” diyen Kılıçdaroğlu, tehditlerin çeşitlerini de sıraladı.

SİYASİ ÖN YARGILARLA KARŞI KARŞIYIM

Kılıçdaroğlu, sahte sosyal medya hesaplarıyla desteklenen gazetecilere ve “sözde akademisyenlere” karşı geniş bir cephe olduğunu belirtti. Daha önce kendisiyle birlikte yol alan bazı siyasetçilerin de bu saldırılara katıldığını ifade etti. “Hepsi bir ağızdan, hiçbir bilgi sahibi olmadığım, hiçbir dahlimin bulunmadığı bir konuda konuşmamı talep ediyorlar” diye konuştu. Kılıçdaroğlu, siyasetin arasında dedikodulara değil, gerçeklere yaslanmayı tercih etmesi gerektiğinin altını çizdi.

SUSKUNLUĞUN NEDENİ AÇIK

Kılıçdaroğlu, halkla iletişim kuran bir siyasetçi olduğunun altını çizerek, “Ben, polemikle değil halkla konuşan bir siyasetçiyim” diyerek sözlerini sürdürdü. Herkesin bilmesi gerektiğini söylediği bir mesajı daha aktaran Kılıçdaroğlu, “Beni direklere asacaklara, silahla vuracaklara, beni yakacaklara, taşlatacaklara ve lamalara söylüyorum: Sizden korkan sizden namerttir. Bu partinin düşmanlarını, yine bu partinin harem-i ismetinde boğmaya muktediriz” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, Kılıçdaroğlu’nun yaşadığı baskının ve tehditlerin yanı sıra siyasi duruşunu da net bir şekilde ortaya koyuyor.