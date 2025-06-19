Chp’nin 81 İL Başkanı Açıklama Yaptı

CHP’NİN ORTAK AÇIKLAMASI YAPILDI

CHP’nin 81 il başkanı, parti genel merkezi önünde birleşerek bir basın açıklaması yaptı. Açıklamayı okuyan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, halkın yoksulluk mücadelesi verdiğini ve bölgedeki savaşların artmasıyla beraber istikrarsızlıkların giderek büyüdüğünü dile getirdi. Erkol, iktidarın esas görevlerini unutarak muhalefetle uğraştığını iddia etti ve “Bugün tam bağımsız, tam demokratik bir Türkiye hedefinin sürükleyici merkezi ve bir sonraki iktidarın adresi CHP’dir.” şeklinde konuştu.

İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜNE TAHKİKAT

Erkol, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda delegelerin özgür iradesiyle Özgür Özel’in Genel Başkan olarak seçildiğini vurguladı. Ayrıca, partinin yerel seçimde birlik düşündüğünü ve “yerelde iktidar olduklarını” ifade etti. Ekrem İmamoğlu’nun partinin Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendiğini hatırlatarak, “Partimiz emin adımlarla iktidara yürümektedir.” dedi.

YANLIŞ ANLAMALARA YANIT

Erkol, AKP yönetiminin partiye yönelik düşmanca tutum ve saldırılarının temel sebebinin CHP’nin iktidar hedefi olduğunu belirtti. CHP’nin siyasi oyunlar ve şantajlarla yönlendirilemeyecek bir parti olduğunu kaydederek, “Partimize yönelik baskılar bizleri yıldırmaz, aksine örgütümüzün mücadele azmini perçinler.” dedi. Siyasi açıdan yetkilendirilmiş yargının partilerine karşı alacağı kararlara değinen Erkol, bu kararların hangi isimlerle açıklandığının önemi olmadığını, tüm il başkanlarının bu kararları tanımayacağını ve yok hükmünde sayacaklarını belirtti. 81 il başkanının, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultay ve 21. Olağanüstü Kurultay iradesinin yanındayken hepsinin birlikte hareket edeceğini açıkça ifade etti.