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CHP’nin Adayı İmamoğlu’na Erişim Engeli

ENGELLEMENİN ETKİLERİ

Marmara (Silivri) Cezaevi’nde tutuklu olan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun X (Twitter) hesabına erişim engeli getirilmesi üzerine bazı CHP yöneticileri, bununla ilgili protesto gösteriyor. İmamoğlu’nun X hesabına bu sabah erken saatlerde 02.00 sularında erişim engeli konuldu. Hesaba erişildiğinde, “Yasal talep doğrultusunda, TR sınırları içindeki @ekrem_imamoglu için erişim engellendi” ifadeleri görülüyor.

CHP’DEN PROTESTO

CHP’nin çeşitli kademelerinde yer alan isimler, bu duruma karşı tepkilerini göstermek amacıyla profil fotoğraflarını Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafı ile değiştirdi. CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökhan Günaydın, Burhanettin Bulut ve Ulaş Karasu, ayrıca CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, X hesaplarındaki profil fotoğraflarını İmamoğlu’nun fotoğrafıyla güncelleyerek destek verdiler.

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