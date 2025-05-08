Chp’nin Adayı İmamoğlu Tepki Gösterdi

CUMHURBAŞKANI ADAYI İMAMOĞLU’NDAN TEPKİ

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, X hesabına getirilen erişim engeline Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sert bir şekilde tepki gösterdi. İmamoğlu, “Ben rakibinden bu kadar korkan, kontrolünü kaybeden ve panikle aynı anda bütün tuşlara basan başka siyasetçi ne gördüm ne duydum.” şeklinde bir açıklama yaptı. İmamoğlu’nun X hesabına Türkiye sınırları içinde erişim engeli getirildi. Hesabına giriş yapıldığında “Yasal talep doğrultusunda, TR sınırları içindeki @ekrem_imamoglu için erişim engellendi” uyarısı gözüküyor. İmamoğlu’nun paylaşımları Türkiye dışında ulaşılabilirken, Türkiye’den de VPN aracılığıyla erişim sağlanabiliyor.

Timamogl’un hesabına getirilen erişim engeli üzerine toplumda ve siyasette tepkiler giderek artıyor. Birçok siyasetçi ve vatandaş, profil fotoğraflarını İmamoğlu’nun fotoğrafı ile değiştirerek destek gösteriyor. İmamoğlu’nun hesabından “#İmamoğluHerYerde” etiketiyle bir paylaşım yaparak, Erdoğan’ın kendisinden korktuğuna dikkat çekti. İmamoğlu, “Beni hapse de atsan, sosyal medya hesaplarımı da engellesen unuttuğun bir şey var; bu ülkede milyonlarca Ekrem var. #İmamoğluHerYerde” şeklinde açıklamalarda bulundu. Ayrıca, CHP Lideri Özgür Özel de #İmamoğluHerYerde hashtag’i ile bu mesajı paylaştı.