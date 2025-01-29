CHP’nin Adayını MYK Kriterleri Belirleyecek

CUMHURBAŞKANI ADAYINI MYK BELİRLEYECEK

CHP’nin cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde “MYK’nin kriterleri” önemli bir rol oynuyor. Edinilen bilgilere göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda açıkladığı yol haritası doğrultusunda, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için izlenecek süreç hakkında detaylar paylaştı. MYK, Parti Meclisi (PM) ve milletvekilleri ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la yapılacak istişarelerin ardından, aday belirleme çalışmalarını 3 ay içinde tamamlamayı planlıyor.

ADAYLAR İÇİN KRİTERLER BELİRLENECEK

Bu süreçte öncelikle cumhurbaşkanı adayı olabilecek kişiler için belirli kriterler oluşturulacak. CHP MYK’nın, adaylık için anayasal gerekliliklerin yanı sıra “CHP üyesi olma” gibi ek şartlar da getirebileceği ifade ediliyor. Bu kriterler duyurulduktan sonra belirlenen adaylar, partinin yaklaşık 1 milyon 600 bin üyesinin değerlendirmesine sunulacak. CHP, adayların belirlenmesi sürecinde, il ve ilçe örgütleri aracılığıyla oluşturulacak sandıklarda üyelerin oy kullanmasını sağlayacak. Bu süreçle ilgili görüşmelerin MYK’de yapılması planlanıyor.

PARTİ ÜYELERİ ADAYI SEÇECEK

Parti üyeleri tarafından belirlenecek cumhurbaşkanı adayı, MYK ve PM’de görüşülerek parti grubu tarafından onaylanacak. Ardından, bu adayın bir sonraki genel seçimde CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak kamuoyuna açıklanması bekleniyor. CHP, bu süreçle hem üyelerin katılımını artırmayı hem de demokrasiye olan inancını pekiştirmeyi hedefliyor.