CHP’nin Alışveriş Boykotu Kocaeli’de Karşılık Bulmadı

CHP’İN BOYKOT ÇAĞRISI CEVAP BULAMIYOR

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in 2 Nisan’da yerli ve milli ürünlerin boykot edilmesiyle ilgili yapmış olduğu çağrı, Kocaeli’de beklenen etkileri yaratamadı. Kent genelinde alışveriş hareketliliği, normal seyrinde devam etmekte. Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklanmasının ardından, Özgür Özel ikinci kez kapsamlı bir alışveriş boykotu çağrısında bulundu. Ancak Kocaeli’deki vatandaşlar bu çağrıya kayıtsız kalmayı tercih etti ve günlük alışverişlerine devam etti.

GÜNLÜK ALIŞVERİŞ DEVAM EDİYOR

Kocaeli sokakları, caddeleri ve duraklarında vatandaşların ellerinde alışveriş poşetleriyle dolaşmaları, boykot çağrısının halk üzerinde herhangi bir etki yaratmadığını ortaya koydu. Davut Çolak adlı bir esnaf, satışların normal seyrinde devam ettiğini vurguladı. “Boykotlar bizi etkilemiyor, hayat yine olduğu gibi devam ediyor. Şu an satışlarımızda bir düşme yok, satışlarımız olduğu gibi devam ediyor. Çalışmaya devam,” şeklinde ifadelerde bulundu.