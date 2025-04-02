CHP’nin Boykot Çağrısına Sert Eleştiri

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in 2 Nisan için yaptığı boykot çağrısı, Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Aydın, CHP’nin bu eylemini “milleti cezalandırmaya çalışmak” şeklinde tanımladı. Aydın, CHP’nin son dönemlerde atmış olduğu adımların dikkat dağıtmak amacıyla yapıldığını savundu ve “Artık içerideki çürümüşlüğün, kokuşmuşluğun ayyuka çıktığı bir süreci dışarıya projekte etmeye çalışıyorlar. ‘Biz değil, bizi bu hale getirenler hükümet ve yönetim şekilleri’ gibi ipe sapa gelmez ifadeler kullanıyorlar. Özgür Özel zıvanadan çıkmış durumda bu bağlamda. 15 gün önce gençleri sokağa çağırdı, bunu başaramayınca iş dünyasını hedef aldı. Şimdi de bir boykot deniyorlar. Bu kadarı da fazla” şeklinde konuştu.

Aydın, Özel’in çağrısının ekonomiye zarar vereceğini ifade ederek, “Türk ekonomisine darbe vurmaya çalışarak iktidar elde etme girişimi beyhude bir çabadır. Bu milletin sinesinde karşılık bulmaz, tam tersine büyük bir tepkiye dönüşür. Sabah saatlerinden itibaren aldığımız telefonlar ve medyadan gelen tepkiler de bunu gösteriyor” dedi. Ayrıca, Türkiye ekonomisinin herhangi bir siyasi partinin kontrolünde olmadığını belirtti ve “Bu ülkenin ekonomisi Tayyip Erdoğan’ın ekonomisi değil ki. Erdoğan ailesine ait değil ki ya da AK Parti’nin güdümünde olan bir ekonomi değil ki. İlk 50’deki büyük şirketlerin siyasi mensubiyetini araştırırsanız belki Cumhur İttifakı’na yakın olanların sayısı bile azdır. Milleti mi cezalandırmaya çalışıyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

BOYKOT ÇAĞRISININ TEHLİKESİ

CHP’nin boykot çağrısının geniş çaplı ekonomik zararlara yol açabileceğine dikkat çeken Aydın, “Ekonomiyi siyasetin üzerinde tutmak gerekiyor. Oda başkanları, ticaret odaları, TOBB başkanı, esnaf sanatkarlar odası gibi birçok ekonomik temsilci bu çağrıya tepki gösterdi. Burada Allah korusun topyekün bir yangın çağrısı, topyekün bir infilak çağrısı söz konusu. Bu hepimizi yakar. Bu da inanın değmiş, değmemiş politik apolitik bir ayrım söz konusu olmaz. Bu kadar emek zayi olmuş olur. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi’ne büyük bir fatura olarak yazılır mahşeri vicdanlarda” şeklinde uyarıda bulundu.