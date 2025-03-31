CHP’nin Boykot Çağrısına Tepkiler Sürüyor

CHP’NİN BOYKOT KAMPANYASININ YANSIMALARI

CHP’nin başlattığı boykot kampanyası, pek çok kişi tarafından tartışılıyor. Bu bağlamda, boykot edilen bir kahve firmasının görsellerini paylaşarak boykotçuları eleştiren DBL Entertainment şirketinin sahibi Abdülkadir Özkan, sosyal medya üzerinden sert tepkilerle karşılaştı.

ABDÜLKADİR ÖZKAN KİMDİR?

Abdülkadir Özkan, DBL Entertainment’ın sahibi olarak tanınıyor. Boykot çağrılarının artması ve kendisine yönelik gelen tepkilerin ardından sosyal medyadan “zorunlu açıklama” notuyla bir gönderi paylaştı. Özkan, “Ülkemizde son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde ‘boykot’ protestolarını istenmeyen ve toplumun birçoğunun tasvip etmeyeceği düzeye ulaştıran kötü niyetli bir kaç provokatörü eleştirmek amacıyla dün bir sosyal medya paylaşımı gerçekleştirdim. Yapmış olduğum bu paylaşım, son derece iyi niyetli amacından saptırılarak, bir algı operasyonuyla en basit anayasal hak olan protestoyu eleştirdiğim şeklinde yansıtılmıştır.” dedi.

Üzüntüsünü dile getiren Özkan, “Ortaya çıkan bu durumdan ve yanlış anlaşılmaktan ötürü derin bir üzüntü içindeyim. Yaşanan sürecin bu gerçeklikle değerlendirilmesini rica eder, herkese ailesi ve sevdikleriyle huzurlu ve sağlıklı bir bayram dilerim.” şeklinde sözlerine devam etti.