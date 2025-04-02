CHP’nin Boykotu ve Ekonomiye Etkisi Ne?

BOYKOTUN ETKİLERİ GÜNDEME GELDİ

CHP’nin boykot çağrısı, sosyal medyada patlak veren protestolar sonrasında ekonomi çevrelerinde ve hükümetin gündeminde etkili oldu. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında alınan tutuklama kararı sonrasında düzenlenen bu boykot, “sessiz protesto” olarak adlandırıldı. 2 Nisan’daki boykot çağrısından sonra neler yaşandı, hangi kurumlar ve işletmeler bu eylemi destekledi, bunun yanı sıra hükümetin yaklaşımı ne yönde oldu?

İMAMOĞLU VE BOYKOT ÇAĞRISI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmesi sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belirli markalar için boykot çağrısında bulundu. Zamanla bu markaların sayısı artarken genel boykot çağrıları da yaptı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu boykot eylemine ilişkin ‘azgın azınlık’ ifadesini kullanarak yeni bir tartışma başlattı. Bolat, sosyal medyada milli ekonomiye destek vermek amacıyla alışveriş yaptığı anları paylaştı ve “Bugün, milli ekonomiye sahip çıkma günü” ifadesini kullandı.

ÖZEL’DEN BOYKOT MESAJI

Özgür Özel, boykot çağrısında ise “19 Mart Darbesine karşı en ön safta direnerek geleceklerine sahip çıkan üniversite öğrencilerinden 301’i hukuksuzca tutuklandı ve bayramı ailelerinden ayrı geçiriyorlar. Öğrencilere, annelere, babalara, kardeşlere yapılan bu zulme karşı gençlerin başlattığı tüketim boykotunu gönülden destekliyorum. Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum. Millet, devletin gerçek sahibidir. Devleti milletin karşısına diken bir avuç cuntacı kaybedecek, millet kazanacak.” şeklinde konuştu.