CHP’nin Boykotuna Mesut Özil’den Tepki

CHP’NLERİN BOYKOT ÇAĞRISI YANKILAR YARATTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in belirli markalara yönelik başlattığı boykot çağrısı, toplumda geniş bir etki yarattı. Özgür Özel, Saraçhane’de gerçekleştirilen eylemler sırasında “2 Nisan’da tüketimi durdur” sloganıyla bu çağrıyı gündeme getirmişti. Sosyal medya üzerinde kısa sürede büyük destek bulan bu harekete, vatandaşlarla birlikte birçok siyasetçi ve ünlü isim de katıldığını açıkladı. Ancak hükümet kanadından boykot çağrısına sert tepkiler geldi.

MESUT ÖZİL’DEN TEPKİ

Almanya Milli Takımı’nı tercih eden ve 2023 yılında futbol kariyerini sonlandıran eski futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından boykot çağrısına karşı olduğunu ifade etti. “Boykot adı altında yerli ve milli markalarımıza zarar vermeyelim. Toplumsal birliğimizi koruyalım! #BoykotDeğilMilliZarar” şeklinde bir paylaşım yapan Özil, bu sözleriyle önemli bir tartışmaya zemin hazırladı. Özil’in açıklaması, özellikle muhalefet kesimi tarafından eleştiriliyor.

CHP’DEN YANIT GELDİ

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Özil’in paylaşımına yanıt vererek, futbol kariyerinde oynadığı milli takıma gönderme yaptı. Başarır, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Yerli ve milli kardeşim; sen hangi milli takımda oynadın?” şeklinde bir not düştü. Bu ifade, sosyal medyada büyük etkileşim elde ederken, birçok kullanıcı da Özil’i eleştiren yorumlarda bulundu. Özil’in açıklamasına hükümete yakın isimler destek verirken, muhalif çevrelerden tepkiler ise devam ediyor.

BOYKOTUN ETKİLERİ GÜNDEMDE

2 Nisan boykotuna olan bu ilgi, tartışmaların sürmesine neden oluyor. Sosyal medya platformlarında #BoykotDeğilMilliZarar etiketiyle Özil’e yönelik destek mesajları yayımlanırken, boykot çağrısını destekleyenler de Özil’in açıklamalarını sert bir dille eleştiriyor. Siyasilerle ünlü isimler arasındaki bu tartışmalar, gündemi meşgul etmeye devam edecek gibi görünüyor.