CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Erken Belirlenmemeli

YAVAŞ, DEPREM HAZIRLIĞI ÜZERİNE KONUŞTU

Mansur Yavaş, Afet İşleri Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği ‘Olası Bir Depreme Hazır Mıyız’ etkinliğine katıldı. Program sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yavaş, Kara Harp Okulu Komutanlığı Mezuniyet Töreni’nde “Silahlı Kuvvetler’den ayırma” cezası verilen teğmenlerle ilgili düşüncelerini paylaştı. Yavaş, “Her disipline gideni işten atmıyoruz. Dolayısıyla burada masum bir karar olmadığını düşünüyorum. Ancak oy çokluğu ile çıkması içimizi ısıttı. Dönem birincisi olmuş kızımız, çok başarılı insanlar; bu başarılı insanları mutlaka Türkiye’nin her yerinde değerlendirmek isteyenler olacaktır. Biz de bunlardan birisiyiz. Daha önceki teğmenler nasıl işten ayrıldığında sahip çıkıldıysa, Türk milleti bunlara da sahip çıkacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.

EKONOMİK SIKINTILAR ÖNCELİKLİ OLUR

Yavaş, CHP’nin cumhurbaşkanı adayının belirlenme sürecine dair bir soruya yanıt vererek, “Her şeyden önce aday belirlemenin çok erken olduğu düşüncesindeyim. Seçim tarihi belli değil; o zamana kadar Türkiye’de şartlar değişir, her şey değişir. Öncelik olarak şu ekonomik sıkıntı varken, adayların birbirinin enerjisini yormaması, toplumun bununla uğraşmaması gerektiği kanaatindeyim. Bütün siyasi partilerin, özellikle muhalefetin hep birlikte bugün yaşanan derin yoksulluğa sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum” dedi.