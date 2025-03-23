CHP’nin Cumhurbaşkanlığı Adayı İmamoğlu Oldu

CUMHURBAŞKANI ADAYINI BELİRLEME SÜRECİ

Cumhuriyet Halk Partisi, cumhurbaşkanı adayını belirlemek amacıyla düzenlenen ön seçimde oy verme işlemi saat 19.00 itibarıyla sona erdi. Bu süreçte, görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tek aday olarak yer aldı.

OY SAYILARI AÇIKLANDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB’nin Saraçhane’deki merkez yerleşkesi önünde bulunan kalabalığa hitap ederek ön seçimde kullanılan oy sayısını duyurdu. Özel, “1 milyon 653 bin üyemiz sandığa gitti. 1 milyon 750 bin üyemizin, 1 milyon 653 bini sandığa gitti. Oy kullanmaya zaman yetmedi, zarf yetmedi, pusula yetmedi. Henüz tüm sandıklar açılmamışken dayanışma sandıklarında kullanılan toplam oy 13 milyon 210 bindir. 2 bin 600’ün üzerinde sandık henüz işlenmemişken, İmamoğlu’nun aldığı oy, 14 milyon 850 binin üzerinde” şeklinde açıklama yaptı.