CHP’nin İddialarına DMM’den Yalanlama Geldi

ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI GÜNDEM OLDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in iddiaları, Öcalan ile yapılan görüşmelerin bir yıl süresince devlet adına 4 kişilik bir heyet tarafından yürütüldüğünü ve Erdoğan’ın bu süreçten sürekli haberdar olduğunu gündeme taşıdı. Özel, bunun yanı sıra 20’nin üzerinde hukukçunun da Erdoğan’ın bilgisi doğrultusunda çalıştığını belirtti.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’NDAN YANIT

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Özel’in bu açıklamalarına karşılık verdi. DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Terörsüz Türkiye” hedefine yönelik çalışmalara kararlılıkla devam edildiği vurgulandı. Ayrıca, Öcalan’ın PKK’ya silah bırakma çağrısı yaptığı hatırlatılarak, “Bir yıla aşkın süredir müzakere yürütülüyor” iddialarının kesinlikle doğru olmadığı ifade edildi.

DEZENFORMASYON FAALİYETLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

DMM, Öcalan’ın silah bırakma ve örgütünü feshetme çağrısına karşı devletle herhangi bir anayasal ya da yasal değişiklik pazarlığı yapılmadığını belirtti. Açıklamada, “Terörsüz Türkiye’ye olumlu adımlar atılmasını engellemek isteyenler tarafından yürütülen dezenformasyon faaliyetlerine itibar edilmemelidir” denildi.