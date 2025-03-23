CHP’nin İlk Aşaması İçin Oy Kullanılıyor

CHP CUMHURBAŞKANI ADAYI BELİRLENİYOR

Bugün gerçekleştirilecek oylarla CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı netleşiyor. Türkiye genelinde 81 il ve 973 ilçede toplam 11 bin 920 sandık kurulumu yapıldı. Bu sayı içerisinde 5 bin 960’ı üye, diğer 5 bin 960’ı ise “Dayanışma Sandığı” olarak ayrıldı. Oy kullanma süreci sabah saat 08.00’de başlamış durumda.

OY VERME SÜRESİ UZATILDI

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, oy verme işleminin başlangıçta saat 17.00’de sona ereceğini belirtmişti. Ancak yoğun katılım sebebiyle bu süre saat 19.00’a kadar uzatıldı. Saat 19.00 itibarıyla oy verme işlemi tamamlandı ve sandıklar kapandı. Partinin görevlileri, sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına başladılar. CHP lideri Özel, tespit edilen sayım sonuçlarına göre şu ana kadar 14 milyon 850 binin üzerinde oy kullanıldığını açıkladı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN MESAJ

Başlangıçta, yalnızca parti üyeleri için oy verme kararı alınmıştı. Ancak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart sabahı gözaltına alınması nedeniyle bu karar değiştirildi. CHP’nin ön seçimi için oy kullanmaya gelen seçmenler, iki farklı sandık ile karşılaşacak. Parti üyesi olmayan kişilerin “Dayanışma Sandığı”nda oy kullanmaları da mümkün. 81 ilde sandıklar, CHP il ve ilçe başkanlıkları, belediye kültür evleri ve spor salonlarına yerleştirildi. Nerede oy kullanılacağını öğrenmek için partinin internet adresinden bilgi almak mümkün. Parti üyeleri T.C. kimlik numaraları ve cep telefonlarıyla, üye olmayanlar ise bulundukları şehir ve ilçeyi seçerek nerede oy kullanacaklarını öğrenebiliyorlar. Gözaltında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından bir mesaj yayınlayarak, “Bütün partili yol arkadaşlarımı, eksiksiz sandığa davet ediyorum. Ayrıca Türkiye’nin her yerinde parti üyelerimizin sandıklarının yanı sıra tüm vatandaşlarımız için de sandık kurulacaktır. Tüm vatandaşlarımızı, bu büyük coşkunun bir parçası olmaya davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.