CHP’nin Kurultay Davası Yaklaşıyor

CHP KURULTAY DAVASI YAKLAŞIYOR

CHP’nin 15 Eylül’de görülecek Kurultay davası ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. tv100’deki Başak Şengül ile Doğru Yorum programında yer alan Sinan Burhan, Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklardan aldığı bilgileri paylaştı. Burhan, Kurultay’la ilgili şunları ifade etti: “Kemal Bey mutlak butlan ve mahkeme ile ilgili aylardır tek yorum yapmadı. Mahkemede davacı pozisyonunda da değil. Algı sanki dava açmış gibi. Kara propaganda davaya sebep olan değişimciler. Yakın çevresine de 22 aydır mahkeme ile ilgili bir tek cümle yorumda bulunmadı.”

DAVA SÜRECİ VE KARARLAR

15 Eylül’e kadar bu tavrın süreceği tahmin ediliyor. Burhan, “Mahkeme kararına uyacak. Mutlak butlan olursa açıkladığı gibi hayır deme şansı yok. Hakarete varan sosyal medya ve medya lincine rağmen diyalog kapısını kapalı tutmayacak” ifadesini kullandı. CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılacak 38’inci Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve diğer bazı delegelerin açtığı davalar, Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirildi.

Davanın 30 Haziran’da görülen 3’üncü duruşmasında mahkeme, kurultayda usulsüzlük suçlamasıyla 12 kişi hakkında açılan ceza davasında Ankara 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nin görevsizlik kararının kesinleşmesini beklemeye hükmetti ve duruşmayı 8 Eylül’e erteledi. CHP avukatı Çağlar Çağlayan, partinin kuruluş yıl dönümüne denk gelen 4-9 Eylül haftasında yapılacak etkinlikler nedeniyle duruşmanın ertelenmesini istedi. Mahkeme, bu talebi değerlendirerek duruşmayı 15 Eylül saat 10.00’a erteledi.