CHP’nin Kurultay Kararı İptal Edilmedi

YENİ KARAR ALINDI

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 6 Nisan 2025’te düzenlenecek olan 21. Olağanüstü Kurultayı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen, olağanüstü kurultay kararını mahkemeye taşımıştı. Başvuru, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından değerlendirmeye alındı.

MAHKEME ARA KARARINI AÇIKLADI

Mahkemenin verdiği ara kararda, davacının iptali istenen genel kurulda seçilen mevcut tüzel kişilik yönetiminin görevden uzaklaştırılması için daha önce değerlendirilen ihtiyati tedbir talebinin bulunduğu hatırlatıldı. Ayrıca, tüzel kişilik tarafından olağanüstü genel kurul toplantısının yapılmasına dair kararın durdurulması için yapılan talep de göz önünde bulunduruldu. Kararda, “Kurultay, gerçekleştikten sonra dava konusu olabiliyor” ifadesiyle yalnızca uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilmesinin mümkün olduğu vurgulandı.

İPTAL TALEBİNE RED

Ara kararda, ihtiyati tedbirin ancak yaklaşık ispat kurallarına göre değerlendirilebileceği ifade edildi. Dava dilekçesi ve ekleri incelendiğinde, davacının iddialarını destekleyecek yeterli delil sunamadığı belirtildi. Kararda, “Davalı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı tarafından alınan karar doğrultusunda 6 Nisan 2025’te ‘olağanüstü kurultay yapılmasına’ dair kararın yürürlüğünün durdurulmasına yönelik ihtiyati tedbir talebi reddedilmiştir.” denildi.