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CHP’nin Kurultayı İçin Soruşturmalar Devam Ediyor

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ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMAYI DEVAM ETTİRİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili olarak Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yürüttüğü soruşturmayı sürdürüyor. Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından gerçekleştirilen bu soruşturmada bugüne dek “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden alınan Ekrem İmamoğlu’nun da yer aldığı 90 kişi şüpheli olarak ifade veriyor. Bunun yanı sıra, 36 kişinin de tanıklığına başvurulmuş durumda.

KILIÇDAROĞLU’NUN İFADESİ BEKLENİYOR

Başsavcılık, önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu “mağdur” sıfatıyla ifade vermeye çağırdı. Bunun dışında, eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayının iptali için ayrı ayrı dava açtığı kaydedildi. İptal davaları Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bir araya getirilmiş olup, mahkeme dava tarihini 26 Mayıs’a erteledi.

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