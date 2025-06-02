CHP’nin Kurultayı’nda İddianame Tamamlandı

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN TAMAMLANAN SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda gerçekleştirilen usulsüzlük iddialarına yönelik yürütülen soruşturmada iddianameyi tamamladı. İddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 12 kişinin ‘seçim kanununa muhalefet’ suçuyla 3 yıl hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi. Başsavcılık, Kasım 2023 tarihinde yapılan CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na dair iddialarla ilgili olarak 10 Şubat’ta bir soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde bazı delegelerin ve parti üyelerinin ifadeleri alındı.

Tamamlanan iddianamede, şüpheli sıfatıyla yer alan isimler arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve diğer bazı il ve ilçe başkanları bulunuyor. Aynı zamanda, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘mağdur’ sıfatıyla yer aldığı ve eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın ‘müşteki’ olarak iddianamede yer aldığı açıklandı.

USULSÜZLÜK İDDİALARI

İddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP 38’inci Olağan Kurultayı’nın Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun organizasyonunda, diğer şüphelilerin birlikte hareket ederek 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu’nda yapılan kurultayda oy kullanan bazı delegelere yönelik çeşitli usulsüzlükler gerçekleştirdiği kaydedildi. Savcılık, bazı delegelere para verilmesi, farklı il ve ilçelerdeki belediye başkanlığı ya da meclis üyeliği adaylıklarının teklif edilmesi ve bazı delegelerin CHP’li belediyelerde işe yerleştirilmesi gibi iddialarını içeren bilgiler sundu. Ayrıca, bazı delegelere market alışveriş kartları dağıtıldığı öne sürüldü.

DELEGELERİN İRADELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLER

İddianamede, kurultayda oy kullanan bazı delegelerden oy verdiklerine dair pusulaların fotoğrafını çekerek kendilerine göndermelerinin istendiği de bildirildi. Birinci tur oylamanın ardından ikinci tura geçişin geciktirildiği ve süreç içinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylıktan çekildiğine dair yanlış açıklamalar yapıldığı iddiaları yer aldı. Bu eylemlerle, kurultay delegelerinin iradelerinin olumsuz etkilenmesi ve genel başkan adayı Özgür Özel’in seçimi kazanması için faaliyette bulunulduğu ifade edildi. İddianamede, şüphelilerin bu suçları birlikte işlediği ve ‘seçim kanununa muhalefet’ suçundan 3 yıl kadar hapis cezasıyla ceza almalarının talep edildiği belirtildi.