CHP’nin Kurultayı Soruşturmasında Yeni Gelişme

CHP KURULTAYINDA YENİ GELİŞMELER

CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde, Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen 38. Olağan Kurultayı’na yönelik “bazı parti temsilcilerinin menfaat temin ettiği” iddialarıyla ilgili soruşturmada önemli gelişmeler yaşanıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Basın Suçları Soruşturma Bürosu, konuya dair birçok detay üzerinde çalışmalara başladı.

İFADELER ALINIYOR

Bu süreç içerisinde, CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu dahil toplam 86 kişinin ifadeleri alınmaya başlandı. Şüpheliler hakkında MASAK raporları, SGK ve tapu kayıtları gibi resmi belgeler talep edildi. Bu belgeler için ilgili kamu kurumlarıyla yazışmalar yürütülüyor. Ayrıca, şüphelilerin mal varlıklarıyla ilgili incelemeler de soruşturma dosyasına eklenmiş durumda.

SORUŞTURMA BAŞLADI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 Şubat’ta CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’nda “kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı” iddiaları nedeni ile soruşturma başlatıldığını kamuoyuna açıklamıştı. Üç ayrı mahkeme ise “ihtiyati tedbir” olarak mevcut yönetimin görevden uzaklaştırılması taleplerini 26 Şubat’ta geri çevirmişti.