CHP’nin Kurultayında İtirazlar Başladı

OLAĞANÜSTÜ KURULTAYDA TARTIŞMALAR ARTIYOR

CHP, 6 Nisan Pazar günü gerçekleştirdiği olağanüstü kurultayda Özgür Özel’in yeniden genel başkan seçilmesiyle birlikte, kongreyle ilgili tartışmalar ortaya çıkıyor. 2023 yılına ait kongreyle ilgili dava süreci hala tamamlanmamışken, son kongrede usulsüzlük iddiaları gündeme geliyor. Gazeteci-yazar Nuray Başaran, TGRT Haber’de yayınlanan Taksim Meydanı programında, kurultaya yönelik Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) itiraz başvurusu yapıldığını belirtti.

İMZA SIKINTILARI VE BASKILAR

CHP İstanbul eski Milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, partinin 21. Olağanüstü Kurultayı’nda genel başkan adaylığı için gereken imzaları topladığını, ancak divanın başvurusunu kabul etmediğini ifade etti. Genel başkanlık için aday olmaya karar verdiğini anlatan Şimşek, “İmzaları topluyoruz, aradan bir saat geçiyor, 5 imza, 6 imza geri çekiliyor. Büyük baskı altında, büyük bir uğraşla, bir saatlik uykuyla ve konuşma metnini yazarak salona geldim” dedi. Adaylık için toplamda 97 imza topladığını belirten Şimşek, başvuruda bulunamadıklarını ve 38. Olağan Kurultayı’nda listelerin Başkanlık Divanı’na 4 saat sonra verildiğini öne sürdü.

İTİRAZ DİLEKÇESİ YAYIMLANDI

6 Nisan’da yapılan kurultayda tek aday olarak gösterilen Özgür Özel, yeniden CHP Genel Başkanı seçilmişti. CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvuruda bulunulduğu aktarıldı. Programa katılan gazeteci Nuray Başaran, YSK’ya sunulan 4 sayfalık itiraz dilekçesini paylaştı. Başaran, “Olağanüstü kongrelerde itiraz için 48 saatlik süre vardır. Bu süre içinde YSK’ya yapılan başvurunun ciddi gerekçelere dayandığı iddia ediliyor” şeklinde konuştu. CHP’li akademisyen Kemal Çiftçili’nin de 48 saat içinde kongrenin iptali için dilekçe verdiğini kaydetti. Dilekçede, “kanuna karşı hile yapıldı, antidemokratik şekilde oldu bittiye getirildi” denirken, Berhan Şimşek’in aday yapılmadığına da dikkat çekildi.