CHP’nin Olağanüstü Kurultay Kararı Aldı

ŞAİBE İDDİALARI GÜNDEMDE

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) 2023 yılında gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultay sonrası ortaya çıkan şaibe iddiaları gündemden düşmüyor. Genel seçimlerde yaşanan yenilginin ardından parti içinde değişim talepleri artmış, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in öncülük ettiği değişim hareketi, 13 yıl süren Kemal Kılıçdaroğlu dönemini sonlandırmıştı. Kurultay neticesinde Özgür Özel, CHP’nin yeni genel başkanı olmuştu.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI

Kurultayın ardından dese de ortaya çıkan şaibe iddiaları, parti içinde huzursuzluk yaratmaya devam ediyor. CHP lideri Özgür Özel, olası bir kayyum ataması ihtimaline karşı geçtiğimiz günlerde olağanüstü kurultay kararı almış durumda. 21 Mart Cuma günü bu kararı duyuran Özel, partinin 6 Nisan’da olağanüstü kurultaya gideceğini bildirdi. Olaylı geçiş sürecinin ardından bu yeni gelişme, CHP’deki iç tartışmaları daha da alevlendirmiş durumda.

KILIÇDAROĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün sorularını yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay ve adaylık konusunda şu sözleri söyledi: “Ben ilk genel başkanlıktan beri hiçbir zaman çıkıp ‘Genel başkan adayıyım’ demedim. Yani, genel başkan adayı olacağım diye konuşmadım. Benim söyleyeceğim partinin demokratik bir kurultay yapması. İzin alınıp kurultay yapılması kararı alındığı için kutlama mesajı yayımlamıştım. Dolayısıyla o mesajımın arkasındayım. Alınan doğru bir karardı. Hiçbir zaman ‘Ben adaylığa, genel başkanlığa talibim’ diye hiçbir yerde ifadem olmadı. Kurultayda kimi seçerse, doğrusu o olur.”