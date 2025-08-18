CHP’nin Olayla İlgili Disiplin Süreci Başladı

CHP SÖZCÜSÜNÜN AÇIKLAMALARI

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Samsun’un Atakum İlçe Başkanlığı delege seçimlerinde yaşanan kavga ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yücel, “Hem parti müfettişlerimizin raporları hem de il başkanlığımızın raporları doğrultusunda olayda sorumluluğu olduğu düşünülen kişiler kesin ihraç istemi ile tedbirli olarak disipline sevk edildiler” dedi.

KAVGADA AĞIR YARALANMA VE TUTUKLAMA

Atakum İlçe Başkanlığı’nda gerçekleşen mahalle delege seçimlerinde çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu. Bu kavga sırasında CHP Atakum İlçe Başkan adayı Prof. Dr. Şevket Özkaya’nın yüzüne tekme geldi. Kargaşada Ayhan Abdik (46) ağır yaralanırken, olayla ilgili iki kişi tutuklandı.

MYK TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLDÜ

CHP Sözcüsü Yücel, konuyla ilgili MYK toplantısında durumu ele aldıklarını ifade etti. Sorumlu olduğu düşünülen kişilerin disipline sevk edildiğini belirten Yücel, “Bu olaylar bizim CHP olarak hiç istemediğimiz olaylar. Siyasetin rekabeti içerisinde bu rekabet zaman zaman sertleşebiliyor, istenmeyen noktalara gelebiliyor ama şiddetin hiçbir zaman gerekçesi olamaz. Şiddet kabul edilemez” diye konuştu. Olayın hemen sonrasında iki parti müfettişinin görevlendirildiğini ve disiplin sürecinin başlatıldığını belirtti.