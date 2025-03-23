CHP’nin Ön Seçiminde Oy Sayımı Başladı

OYLAMADA SON DURUM

Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhurbaşkanlığı adaylığı için yapılan önseçimde oy kullanma süreci sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayım işlemleri de başlamış durumda.

MANSUR YAVAŞ’IN AÇIKLAMALARI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, düzenlenen ön seçime dair açıklamalarda bulundu. Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması üzerine Yavaş, “Bugün bu olaylar olmasaydı belki bu kadar katılım olmayacaktı. Demek ki hukuksuzluk yaptığınız zaman tepki çok büyük oluyor. Erken bir seçimle de inşallah Türkiye’ye örnek olacak. Çünkü rakibinin ayağına çelme takmak demokrasiye uygun şeyler değil” dedi.

POTANSİYEL SEÇMEN SAYISI

Yavaş, katılan seçmen sayısına ilişkin bir bilgi vererek “Sanırım 20 milyon civarında insan bugün zorunlu olmadığı bir sandığa gidip oy kullandı. Erken seçimin zamanı çoktan gelmiştir. Çünkü bu gençlerin hiçbirisi doğduğundan beri başka bir iktidar görmediler” şeklinde konuştu.