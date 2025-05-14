CHP’nin Özgür Özel’i, Cüneyt Özdemir’i eleştirdi

ÖZGÜR ÖZEL’İN SOMA ANMA TÖRENİNDEN GÜNDEME DAHİL SÖZLERİ

Özgür Özel, Soma’da 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden madencileri anmak üzere düzenlenen yürüyüşe katıldı. Anma etkinliklerinin ardından yaptığı konuşmalarda, özellikle isim vermeden gazeteci Cüneyt Özdemir’i hedef aldı. Özel, “Bir tanesi gitmiş Amerika’da YouTube üzerinden yayın yapıyor. Atıp tutuyor. O gün buradaydın Soma’yı unutturmayacaktın. Bir 13 Mayıs günü olsun ayırıp da geleydin Soma’yı unutturmadığını bize göstereydin herkese. Ya da bir gün bir Soma özel yayını yapaydın o YouTube’da.” şeklinde ifadeler kullandı.

CÜNEYT ÖZDEMİR’İN ÖZEL’E YANITI

Özel’in çıkışı üzerine Cüneyt Özdemir, sosyal medya üzerinden cevap verdi. Özdemir, “Karşıma çıkmayıp böyle ucuz laf sokuşturmaya tenezzül etmezdin” diyerek Özel’in yayınlarına katılmadığına dikkat çekti. Özdemir, “Keşke eleştirdiğiniz isimlere benzemeyip karşımıza çıkma cesaretiniz olaydı da böyle ucuz laf sokuşturmalara tenezzül etmeyeydiniz! “BEN GAZETECİLİĞE DEVAM EDERKEN SEN ECZACILIĞA DÖNERSİN” ifadesini de ekleyerek, geçmişte kendisinin 35 yıldır gazetecilik yaptığını belirtti. Özdemir, “Neden bizim yayınlara katılamıyorsunuz onu anlatsanıza? Bakın buradan açık açık davet ediyorum, hodri meydan…” mesajını vererek tartışmanın devam edeceğini ima etti.