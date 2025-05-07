Chp’nin Özgür Özel’i koruyun önerisi reddedildi

CHP’NİN ÖZGÜR ÖZEL’E YAPILAN SALDIRIYLA İLGİLİ ÖNERGESİ REDDEDİLDİ

TBMM Genel Kurulu’nda, Meclis Başkanlığına sunulan Yeni Yol Partisi ve İYİ Parti’nin araştırma önergelerinin ardından, CHP grubunun “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e 4 Mayıs 2025 tarihinde yapılan fiziki saldırının her yönüyle araştırılması” başlıklı önerisi görüşülmeye başlandı.

MECLİS’DE SUSMAMAK GEREKEN BİR DURUM VAR

Önerge üzerine CHP adına söz alan İzmir Milletvekili Murat Bakan, “4 Mayıs’ta Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’e alçakça bir saldırı gerçekleştirildi. Ancak biz burada yalnızca bir bireysel saldırıyı değil, aynı zamanda Türkiye’de siyasal muhalefeti hedef alan organize bir müdahaleyi konuşuyoruz. Bu saldırı, rastlantı değil; doğrudan siyasal anlamı olan, organize edilmiş planlı bir eylem. Arkadaşlar, bu bir saha testidir. Siyasetin sınırlarını zorlayabilenlerin hangi reflekslerle karşılaşacağını ölçmeye yönelik bir denemedir. Biz, bu önergeyle hiçbir kurumu suçlamıyoruz ama bu kurumların içerisinde görevlerini ihmal eden ve güvenliği siyasi saiklerle şekillendiren kişi ve yapıların araştırılmasını istiyoruz. Saldırganın arkasındaki gizli elin ortaya çıkarılması gerektiği kanaatindeyiz çünkü devlet kendi içindeki hataları tanımlayarak güçlenir. Bu Meclis de millet adına hakikati aramakla yükümlüdür. Siyaseti düşmanlaştıran ve muhalefeti hedef haline getiren bir iklim, saldırganlara cesaret vermektedir. Gelin, bu Meclis susmasın” ifadelerini kullandı.

OLAYI FARKLI AÇILARDAN DEĞERLENDİRMELİYİZ

Yeni Yol Partisi grubu adına söz alan Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e geçmiş olsun dileklerini iletirken, “Bazı olaylar yeni tartışmalara yol açabilir ve bunlardan hayırlar doğabilir. Sayın Cumhurbaşkanının ilgili kurumların ani refleks göstermesi tabi ki iyidir ama bu durum, siyasi tansiyonun kimler tarafından belirlendiğini gösteriyor. Siyasette uzun süredir gerginlikten kazanç sağlayan bir iktidarın bu olay karşısında şaşkınlık yaşaması anlaşılır değil. Bu olayı birkaç boyutuyla ele almak gerektiğini düşünüyorum” dedi.

OLAYIN CİDDİYETİ İNCELENMELİ

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı kınadı ve “Eğer bu işin üzerine ciddi bir şekilde gidilmezse sonuçları olur. Bu Meclis’i uzun zamandır takip ediyoruz ve bu iktidardakilerin yarın muhalefete düşebileceğini unutmamak lazım. Bu nedenle, siyasetin ciddiyeti açısından önünü, arkasını, yanını iyice incelenmesi gerekli. Sadece kınamak yeterli değil, Sayın Cumhurbaşkanının olayların araştırılmasını sağlaması gerekiyor” şeklinde konuştu.

GEÇMİŞTE YAŞANANLARI UNUTMAMALIYIZ

DEM Parti grubu adına konuşan İzmir Milletvekili İbrahim Akın, “Özgür Özel’e yapılan saldırının, zehirlemeyi amaçlayan bir zihniyetin planladığı bir eylem olduğunu düşünüyoruz. Bu meseleyi sadece bir saldırı olarak ele almamalıyız; bunun Türkiye’nin demokratik iklimine karşı bir itiraz olduğunu unutmamalıyız” dedi.

DEMOKRATİK SİYASET KURUMUNA YAPILAN BİR SALDIRI

Önerge üzerindeki değerlendirmeler sonrası AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, saldırının demokratik siyaset kurumuna yapıldığını belirtti ve güvenlik zafiyeti iddialarına yanıt olarak, “Sayın Özel’in koruma ekibi olay anında etkili müdahalede bulundu. Olay sonrası kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştır. Şiddetin her türlüsü kabul edilemez ve bu Meclis çatısı altında farklı düşüncelere sahip olsak da, demokrasi ve hukuk ortak paydamızdır” ifadelerini kullandı.

ÖNERGEYİ AK PARTİ VE MHP REDDETTİ

Siyasi parti temsilcilerinin değerlendirmeleri sonrası yapılan oylamada, CHP’nin araştırma önergesi, AK Parti ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.