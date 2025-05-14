Chp’nin Siyasi Tutumu Eleştirildi

CHP’NİN İDEOLOJİK DÖNÜŞÜMÜ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, gerçekleştirdiği yazılı açıklamada, CHP’nin geçmişteki aydınlar ve entelektüeller yetiştiren kimliğinden uzaklaşarak, çağdaş gericiler ve siyasi yobazlar ürettiğini ifade etti. Yalçın, “CHP, politik irticanın pençesindedir” diyerek, CHP’nin Türkiye’nin temel sorunlarına çözüm aramak yerine geçmişte kalmış yöntemleri benimsediğini vurguladı.

ŞİDDETE YENİ YOL AÇILIYOR

Yalçın, CHP’nin halkın gözlerinin içine baka baka yalan söylediklerini ve partilileri sokakları terörize etmeye davet ettiğini ileri sürdü. CHP’nin sokak hareketleri üzerinden toplumda kargaşa yaratmaya çalıştığını ifade eden Yalçın, bu tutumun halkı ve kamu görevlilerini sindirmek için dokunulmazlıklarını kullandığını belirtti. “Dokunulmazlık, yasa dışı eylemleri korumak için değil, hukukun üstünlüğünü sağlamak için tanınmıştır” diyen Yalçın, CHP’nin artık Atatürk’ün ve İnönü’nün partisi olmadığını iddia etti.

ŞİDDET POLİTİKASININ SONU

Yalçın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in gençleri provoke ettiğini ve toplumu çatışmaya sürüklediğini öne sürdü. Bu durumun sorumsuzluk ve düşüncesizlik örneği olduğunu vurgulayan Yalçın, “tez-antitez saçmalığı” çıkarmanın çaresizlik olduğunu dile getirdi. Ayrıca, CHP’nin sert ve ölçüsüz politikalarının yalnızca MHP’yi değil, halkın da tepkisini çektiğini belirtti.

HALKIN TEPKİSİ ARTACAK

Semih Yalçın, CHP’nin izlediği bu tutumun partinin toplumsal tepkileri artırdığını ve kendi seçmenlerinde bile tedirginliğe yol açtığını kaydetti. “CHP, farklı görüşlere saygı göstermiyor ve kullandığı söylemlerle barış ve özgürlük kavramlarını değersizleştiriyor” şeklinde değerlendirmelerde bulunan Yalçın, mevcut siyasi anlayışlarının türbanı seçimlerde büyük bir bedel ödeyeceğinin altını çizdi.