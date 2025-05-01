CHP’nin Şoför Üzerinden İftira İddiası

CHP’NİN OTOBÜS ŞOFÖRÜ HAKKINDAKİ İDDİALAR KARIŞIYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut’un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, büyük yankı uyandırdı. Bulut, CHP Genel Merkezi’nde çalışan bir otobüs şoförü hakkında 23 Nisan’da milletvekillerini 1. Meclis’e götürdüğü gerekçesiyle tutuklama talep edildiğini öne sürdü. Ancak bu iddiaya hızlı bir yalanlama geldi.

RESMİ AÇIKLAMALAR AÇIKLIK GETİRİYOR

İletişim Başkanlığı yaptığı açıklamada, otobüs şoförünün polis araçlarına sürüş yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bazı basın yayın organlarında yer alan, ‘CHP’nin otobüs şoförüne, 23 Nisan’da milletvekillerini 1. Meclis’e götürdüğü için tutuklama talep edildi’ iddiası doğru değildir. Söz konusu şoför hakkında, ‘görevli polis memurlarının dur ihtarına uymaması ve otobüsü polisin üzerine sürmesi’ sebebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılmıştır. Bu şahsa Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından ‘zincirleme şekilde görevli memura mukavemet’ suçundan ‘konutu terk etmeme’ tedbiri uygulanmıştır. Kamuoyunu provoke etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.”

ADALLET BAKANINDAN YENİ AÇIKLAMALAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da bu durumu değerlendirdi. Tunç, bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan “CHP’nin otobüs şoförüne 23 Nisan’da milletvekillerini 1. Meclis’e götürdüğü için tutuklama talep edildiği” iddialarının büyük bir yalan olduğunu ifade etti. Bakan, “CHP otobüsünü kullanan sürücü hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘görevli polis memurlarının dur ihtarına uymaması ve otobüsü polisin üzerine sürmesi’ nedeniyle soruşturma başlatılmıştır” dedi. Ayrıca, “Görüntülerden de anlaşıldığı üzere bir siyasi partinin otobüsünü kullanmak, kimseye polis memurunun üzerine araç sürme, dur ihtarına uymama, kamu düzenini tehlikeye atma hakkı vermez” şeklinde konuştu.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olay anına dair görüntüler de basına yansıdı. Bu görüntülerde otobüs şoförünün polis ekiplerinin dur ihtarına uymadığı ve aracı hızla polislerin üzerine sürdüğü anlar kaydedildi. Bu durum, meslektaşlarının güvenliğini tehlikeye atan bir davranış olarak değerlendiriliyor. Bakan Tunç, CHP’li bazı milletvekillerinin soruşturma üzerinden dezenformasyon yapmasını da eleştirerek, “Emekçi kardeşlerimizi kullanarak yalan ve iftiraya sarılanların amacının emek ve dayanışma değil provokasyon olduğu açıktır” dedi.