Chp’nin Yeni İnfaz Düzenlemesine Karşı Çıkması

MECLİS’E SUNULAN YENİ İNFAZ DÜZENLEMESİNE TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Meclis’e sunulan yeni infaz düzenlemesine dair yaptığı açıklamada, “Bu yasa geri çekilmeli, cezasızlığa değil adalete dayalı bir infaz düzeni oluşturulmalıdır. Kadınların ve çocukların yaşamı sadece siyasetin konusu değil, insanlığın sorumluluğudur” ifadelerine yer verdi. Nazlıaka, düzenlemeye yönelik tepkisini vurguladı ve şunları kaydetti: “AKP tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan ve ‘Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ adıyla hazırlanan bu düzenleme, kamuoyuna ‘yargı reformu’ olarak lanse edilse de, içerdiği maddelerle kadınların yaşam hakkını tehdit eden, suça sürüklenen çocukları cezalandıran ve cezasızlığı kurumsallaştıran bir yapıya sahiptir.”

KADIN CİNAYETLERİNE CEZASIZLIK GETİRİYOR

Bu yasa teklifi ile birlikte kadın cinayetlerine cezasızlık sağlandığına dikkat çeken Nazlıaka, infaz sürelerinin kısaltılması, denetimli serbestlik uygulamalarının genişletilmesi ve cezaların yalnızca onda birinin cezaevinde geçirilmesi ile beraber, başta kadın cinayeti ve kadına yönelik şiddet failleri olmak üzere birçok ağır suçun failinin erken tahliye edileceğini belirtti. Bunun fiilen bir örtülü af niteliği taşıdığına vurgu yapan CHP’li siyasetçi, iktidarın ‘kadına şiddete sıfır tolerans’ söyleminin bu teklif ile çeliştiğini ifade etti.

ÇOCUK HAKLARINA ZARAR VERİYOR

Çocuk haklarının geriye gideceğini söyleyen Nazlıaka, düzenlemenin 16. ve 17. maddelerinin çocuk hükümlülerin infazında yapılan değişikliklerin, çocukların yüksek yararı ilkesine ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu belirtti. Daha önce yalnızca çocuk eğitim evlerinde infaz edilen cezaların artık çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında uygulanacağını söyleyen Nazlıaka, bu durumun çocukların rehabilitasyonundan uzaklaşmalarına yol açacağını kaydetti. Ayrıca, düzenlemenin Türkiye’nin taraf olduğu BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ile Anayasa’nın 10. ve 41. maddelerine de aykırı olduğunu dile getirdi.

KAMU GÜVENLİĞİ RİSKE ATILIYOR

Nazlıaka, cezasızlığın kurumsallaştırıldığını ve toplum güvenliğinin tehlikeye atıldığını belirterek, ikinci kez suç işleyenlerin bile koşullu salıvermeden yararlanabileceği bir düzen bilinci oluşturulduğunu ifade etti. Ayrıca, ‘gece infazı’ ve ‘hafta sonu infazı’ gibi uygulamaların genişletilmesinin de kamu güvenliğini tehdit ettiğini savundu. Hükümlülerin yalnızca onda bir süre cezaevinde kalmasının, ciddi suçlarda caydırıcılığı ortadan kaldıracağını vurguladı.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE OLUMSUZ ETKİ

İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasıyla başlayan hukuki gerilemenin bu infaz düzenlemesiyle pekiştiğini ifade eden Nazlıaka, kadınları koruyan maddelerin yer almadığı bu yasa taslağının, erken yaşta evliliklerin zeminini güçlendireceğini ve kadınların toplumsal yaşamdan dışlanmasını kolaylaştıracağını söyledi.

KADINLARIN VE ÇOCUKLARIN HAYATINI TEHLİKEYE ATIYOR

Bu yasa teklifinin, açıkça kadınların, çocukların ve şiddet mağdurlarının hayatlarını tehlikeye attığını kaydeden Nazlıaka, söz konusu düzenlemenin hiçbir koruyucu hüküm içermemesinin kabul edilemeyeceğini belirtip, iktidarı toplumsal gerçeklikten kopmadan hareket etmeye ve kamu vicdanını önemsemeye davet etti. “Kadınların yaşam hakkını ve çocukların korunma hakkını temel alan bir infaz sistemini hayata geçirmeye davet ediyoruz. Bu yasa geri çekilmeli, cezasızlığa değil adalete dayalı bir infaz düzeni oluşturulmalıdır” diye ekledi.