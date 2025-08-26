Chp’nin Yozgat Ziyareti Önemliydi

Saha Çalışmaları ve Halkla Buluşma

CHP’nin Ankara milletvekilleri Semra Dinçer ve Adnan Beker ile İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Yozgat’ta basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gerçekleştirilen programda, Ankara Milletvekili Dinçer, ağustos ayı boyunca tüm milletvekilleriyle birlikte 81 ilde saha çalışmalarında bulunduklarını ifade etti. Dinçer, CHP’nin “iktidara giden bir parti” olduğunu vurguladı ve “İktidara giden partinin tüm Türkiye’de sorunları ve dertleri dinlemek ve bu sorunlar noktasında halkın hükümet programını hazırlamak adına saha çalışması yürütüyoruz” açıklamasında bulundu.

Saha Çalışmalarının Önemi

İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ve Ankara Milletvekili Adnan Beker, saha çalışmalarına verdikleri önemi dile getirdi. Çalışmaların, halkla doğrudan iletişim kurma ve onların taleplerini anlama açısından kritik bir rol oynadığı belirtildi. Yozgat’taki etkinlikler sonrasında heyet, çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.