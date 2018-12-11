CHP o bölgeyi İYİ Parti’ye bırakıyor

Cumhuriyet Halk Partisi-İYİ Parti ittifakında önemli gelişmeler yaşandı. CHP’nin Ankara’yı İYİ Parti’ye bırakacağı ve Mansur Yavaş’ın bu kentte hayati önem taşıdığı öğrenildi.
Öte yandan CHP’nin Ankara dahil olmak üzere 4 ilde İYİ Parti adayını destekleyeceği, İYİ Parti’nin de 6 ilde CHP’ye destek olacağı gelen bilgiler arasında..
CNN Türk Ankara muhabiri Ünal Kaya’nın son dakika kulis bilgilerine göre; CHP ile İYİ Parti arasında Ankara adaylığı için devam eden ittifak görüşmelerinde Mansur Yavaş’ın kararı bekleniyor.
İttifak görüşmelerinden sızan bilgiler şöyle:
– İstanbul adaylığı için Ekrem İmamoğlu’nun ismine kesin gözüyle bakılabilir.
– İstanbul, Adana, Antalya’da İYİ Parti CHP’ye destek verecek…
– Balıkesir’de bir aday çekilecek.
– Samsun, Trabzon, Manisa İYİ Parti’ye bırakılacak..
– Hatay, Eskişehir ve Tekirdağ’da İYİ Parti CHP’yi destekleyecek…
– Oğuz Kaan Salıcı ve Koray Aydın arasındaki devam edene görüşmelere bugün son şekli verilecek.
TRT