CHP o bölgeyi İYİ Parti’ye bırakıyor

Cumhuriyet Halk Partisi-İYİ Parti ittifakında önemli gelişmeler yaşandı. CHP’nin Ankara’yı İYİ Parti’ye bırakacağı ve Mansur Yavaş’ın bu kentte hayati önem taşıdığı öğrenildi.

Öte yandan CHP’nin Ankara dahil olmak üzere 4 ilde İYİ Parti adayını destekleyeceği, İYİ Parti’nin de 6 ilde CHP’ye destek olacağı gelen bilgiler arasında..

CNN Türk Ankara muhabiri Ünal Kaya’nın son dakika kulis bilgilerine göre; CHP ile İYİ Parti arasında Ankara adaylığı için devam eden ittifak görüşmelerinde Mansur Yavaş’ın kararı bekleniyor.

İttifak görüşmelerinden sızan bilgiler şöyle:

– İstanbul adaylığı için Ekrem İmamoğlu’nun ismine kesin gözüyle bakılabilir.

– İstanbul, Adana, Antalya’da İYİ Parti CHP’ye destek verecek…

– Balıkesir’de bir aday çekilecek.

– Samsun, Trabzon, Manisa İYİ Parti’ye bırakılacak..

– Hatay, Eskişehir ve Tekirdağ’da İYİ Parti CHP’yi destekleyecek…

– Oğuz Kaan Salıcı ve Koray Aydın arasındaki devam edene görüşmelere bugün son şekli verilecek.

TRT