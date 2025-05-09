CHP, Öğretmen Atamalarını Meclis’e Taşıdı

ÖĞRETMEN ATAMALARI MECLİS GÜNDEMİNDE

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 18 Nisan’da açıkladığı 15 bin öğretmen atamasını TBMM gündemine taşıdı. Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e, “2002 yılından bu yana her bir branşa yıllar bazında kaç öğretmen atanmıştır?” sorusunu yöneltti. Milli Eğitim Bakanlığı, duyurusunda hangi branşlara atama yapılacağını da belirtmişti.

ATAMALAR HANGİ BRANŞLARDA OLACAK?

Suat Özçağdaş, toplamda yaklaşık bir milyon öğretmenin atama beklediğine dikkat çekerek, Bakan Tekin’in yanıtlamasını talep etmek amacıyla Meclis Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Özçağdaş, Bakanlığın açıkladığı atamaların ilk beş branşının sırasıyla 4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, bin 802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, bin 321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği ve 757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği alanında olacağını kaydetti.

BİR DİZİ SORU YÖNELTTİ

Özçağdaş, Bakan Tekin’e şu soruları yöneltti: “2002 yılından bu yana her bir branşa yıllar bazında kaç öğretmen atanmıştır? 2002 yılından bu yana yıllar bazında kaç öğretmen ataması yapılmıştır? Bu atamaların engelli, sözleşmeli, kadrolu, kurumlar arası vb. dağılımı nasıldır? Branşlara göre atama sayıları hangi kriterlere göre belirlenmektedir? Nasıl hesaplanmaktadır? 2002 yılından bu yana yıllar bazında hangi branşlarda kaç öğretmen emekli olmuştur? Kaç öğretmen farklı nedenlerle görevinden ayrılmıştır? 18/04/2025 tarihi itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı’nın branşlar bazında öğretmen ihtiyacı kaçtır? 2002 yılından bu yana, üniversitelerin Eğitim Fakültelerinden mezun olan öğretmen sayısı yıllar bazında kaçtır? 2002 yılından bu yana, üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olan ve Pedagojik Formasyon Sertifikasına sahip olan öğretmenlerin yıllar bazında sayıları kaçtır? 2002 yılından günümüze sahte diploma ile atandığı tespit edilen kaç öğretmen görevden alınmıştır? 2002 yılından bu yana milli sporcu olmadığı halde sahte belgelerle milli sporcu olarak MEB’e başvuran kaç kişi Beden Eğitimi öğretmeni olarak atanmıştır?”