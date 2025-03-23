CHP Olağanüstü Kurultay İptal Edilmedi

KAYYUM İDDİALARI VE OLAĞANÜSTÜ KURULTAY

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partiye kayyum atanacağı yönündeki iddialarla 6 Nisan’da Olağanüstü Kurultay’a gideceklerini açıkladı. Özel, “kayyum girişimlerinin önünü kestiklerini” belirterek, “23 Mart günü yapacağımız cumhurbaşkanı ön seçimine engel olmaya çalışan kötücül hakla ‘haydi işinize’ diyerek işimize devam ediyoruz” dedi. Ayrıca, olağanüstü kurultayda aday olacağını da duyurdu.

YSK’DAN İPTAL İDDİALARI

Bugün ise Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), CHP’nin 6 Nisan’da gerçekleştireceği Olağanüstü Kurultayı iptal ettiği yönünde iddialar ortaya çıktı. Bu iddiaya yanıt, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi’den geldi. Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “YSK tarafından olağanüstü kurultay başvurumuzun iptal edildiğine ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Başvurunun yapıldığı tarihten bu saate kadar herhangi bir itiraz başvurusu da bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.