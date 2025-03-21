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CHP Olağanüstü Kurultay Kararı Aldı

KURULTAY KARARI AÇIKLANDI

Cumhuriyet Halk Partisi, olağanüstü bir kurultay düzenleme kararı aldı. Genel Başkan Özgür Özel, bu kararın alınmasının ardından “Olağanüstü kurultay kararı aldığımızı, kayyım girişimlerinin önünü kesitğimizi tüm Türkiye’ye ilan ederiz.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

AÇIKLAMALAR DEVAM EDİYOR

Kurultayla ilgili daha fazla ayrıntının yakın bir zamanda kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Hangi konuların ele alınacağı ve toplantının tarihi hakkında bilgiler ilerleyen süreçte netleşecek.

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