CHP, Olağanüstü Kurultay Kararı Aldı

CHP’DE OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI ALINDI

Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından en dikkat çekici gelişme CHP’nin aldığı olağanüstü kurultay kararı oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Nisan Pazar günü olağanüstü bir kurultay gerçekleştireceklerini duyurdu. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden aday olup olmayacağı da merak konusu olurken, kurultaya günler kala önemli bir gelişme yaşandı. Delegelerin Kılıçdaroğlu’nun CHP genel başkanlığına aday gösterilmesi için imza toplamaya başladığı öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN KURULTAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Ardışık gelen iddiaların ardından Sözcü Gazetesi’nden Saygı Öztürk’ün “Kurultayda aday olacak mısınız?” sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu dikkat çeken ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu, “Ben ilk genel başkanlıktan beri hiçbir zaman çıkıp ‘Genel başkan adayıyım’ demedim. Yani, genel başkan adayı olacağım diye konuşmadım. Benim söyleyeceğim partinin demokratik bir kurultay yapmasıdır. İzin alınıp kurultay yapılması kararı alındığı için kutlama mesajı yayımlamıştım. Dolayısıyla o mesajımın arkasındayım. Alınan doğru bir karardı. Hiçbir zaman ‘Ben adaylığa, genel başkanlığa talibim’ diye hiçbir yerde ifadem olmadı. Kurultayda kimi seçerse, doğrusu o olur,” diye belirtti.